15.1Run, quasi 500 persone al Parco di San Rossore

Grande giornata di sport e divertimento a Pisa con la 15.1Run, la corsa di beneficenza organizzata da ASD Leaning Tower Runners con il contributo di Cetilar®, evento di apertura della regata 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022, in programma il prossimo 2 giugno.

Quasi 500 le persone che questa mattina hanno riempito di sorrisi e colori il Parco di San Rossore, per correre sui tre percorsi di 4, 7 e 15.1 km, che si sono snodati all’interno del parco, adatti sia per chi voleva competere sulle distanze medio-corte sia per chi desiderava fare due passi immerso nel silenzio della natura.

Il tutto per una buona causa: l’intero ricavato delle iscrizioni infatti sarà devoluto alla ONLUS Per Donare la Vita che da anni lavora con pazienti coinvolti in terapie complesse e promuove la cultura della donazione di organi.

L’appuntamento con la prossima edizione della 15.1 Run è per il 27 maggio 2023.