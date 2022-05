Alfredo Correani in mostra al Museo San Francesco di Greve

L’arte di Alfredo Correani come un incanto pittorico che viaggia attraverso luoghi, paesaggi, spaccati di vita quotidiana della Toscana. Da Greve in Chianti dove l’artista risiede e opera da anni a Marradi, Pontremoli, Sestino, Chiusi, Capalbio, Giglio, Elba, Pisa, Capraia.

I lavori che riflettono la creatività di Correani, sperimentata nelle diverse tecniche, dalla pittura ai mosaici e alla scultura, sono in mostra al Museo San Francesco di Greve in Chianti fino al 5 giugno. Si tratta di un allestimento promosso dal Comune di Greve in Chianti che rientra nell’ambito della stagione espositiva del Museo San Francesco e della saletta espositiva adiacente Vanna Vanni, organizzata dall’assessorato alla Cultura.

Correani è una persona solare, generosa, altruista e socievole, adora conoscere la gente e stare in compagnia per condividere e confrontarsi.

“L'arte è sempre stata la mia passione fin da ragazzo – dichiara il maestro - vivere nel cuore del Chianti e lavorare sempre a contatto con la natura mi offre moltissime fonti di ispirazione, infatti i temi principali dei miei dipinti sono i paesaggi, le piante, i fiori... mentre nella scultura preferisco le chiese e i monumenti”. Ingresso libero. Orari di apertura: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 dalle 15:30 alle 19:30.