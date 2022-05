Coppia con neonato in panne sulla Fi-Pi-Li, sotto un caldo torrido. La Polstrada aiuta mamma e figlio

Sono rimasti con l'auto in panne, con a bordo un neonato di due mesi, mentre erano diretti all'ospedale Mayer per controlli. La coppia, madre e padre, ha richiesto l'aiuto della polizia stradale. La loro auto era pericolosamente sulla corsia di un'arteria trafficatissima, ma l'emergenza più importante era il caldo che stava mettendo in vera difficoltà il neonato in braccio alla mamma sul ciglio della strada. Il mix del calore dell'asfalto e la temperatura esterna superava i 45 gradi.

La pattuglia una volta rimossa l'auto in panne, ha caricato a bordo mamma e figlio e si è diretta al Comando di Empoli dove sono stati soccorsi e rifocillati in attesa che arrivasse il papà.