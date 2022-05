Elezioni Pistoia, Bini (Pd) a Tomasi: "Ci dica la sua sui diritti civili"

“All’attuale sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, voglio chiedere il suo pensiero sulle discriminazioni e sull’amore tra persone dello stesso sesso.” Lo dichiara Caterina Bini, senatrice PD e Sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, nel corso di una conferenza stampa, a Pistoia, dal titolo “La persona al centro” in sostegno della candidata sindaca della coalizione di centro sinistra Federica Fratoni. “Il PD e la coalizione di centro sinistra - prosegue - hanno portato avanti, con convinzione, la legge Zan che è stata affossata dalla coalizione che lo sostiene. È l’ora di finirla con le ambiguità. Il sindaco ci dica, una volta per tutte, come la pensa su questi temi: come i partiti che lo sostengono e che in Parlamento hanno affossato la legge? Oppure in maniera diversa? Non può continuare a fingersi quello dei diritti per tutti e poi mascherarsi dietro una finta ipocrisia quando le forze che lo sostengono pensano altro.”