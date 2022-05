Fermati con una pinza senza dare spiegazioni, uno di loro è irregolare sul territorio

Nel corso della mattina di ieri la polizia ha proceduto al controllo di due cittadini georgiani di 43 e 48 anni già denunciati in precedenza per furti nei negozi. I due, poco prima di essere sottoposti al controllo, accortisi della presenza della polizia, si erano separati ed avevano preso strade opposto al fine di tentare di evitare il controllo, uno cercando di dileguarsi in una strada laterale del centro e l’altro nascondendosi all’interno di un bar presente sul corso.

Dopo averli fermati, gli agenti li hanno perquisiti rinvenendo indosso a uno dei due una pinza usata dagli elettricisti e comunemente utilizzata anche per disarticolare le placche antitaccheggio apposte alla merce esposta nei negozi. Per tale motivo, dopo il averlo sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici è stato indagato, in stato di libertà, alla Procura di Pisa per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ai sensi dell’art. 707 c.p..

Per quanto riguarda il secondo, accertata la clandestinità sul territorio nazionale, si è proceduto ad attivare immediatamente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa ottenendo dal Superiore Ministero il posto presso il C.P.R. di Potenza, ove è previsto, il suo arrivo, nel corso della mattina odierna.