Fermati in auto, nel marsupio spuntano 60 grammi di hashish: 21enne denunciato

Ieri sera i carabinieri di Calenzano hanno denunciato in stato di libertà un 21enne italiano per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in località 'la Chiusa', i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo 4 persone. Durante le operazioni il 21enne era in evidente stato di agitazione e per tale motivo i militari hanno effettuato accertamenti più approfonditi che hanno permesso di rinvenire, occultato all’interno del marsupio, circa 60 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane denunciato.