Giornata mondiale sclerosi multipla, anche il palazzo del Pegaso s’illuminerà di rosso

Anche il palazzo del Pegaso si illuminerà di rosso lunedì 30 maggio, per la Giornata mondiale della sclerosi multipla, malattia cronica del sistema nervoso centrale, che in Italia colpisce 133mila persone, con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini. Il Consiglio regionale della Toscana aderisce all’iniziativa che vedrà illuminarsi di rosso monumenti e palazzi delle istituzioni in tutta Italia. La Giornata internazionale della sclerosi multipla sarà celebrata in settanta Paesi in tutto il mondo.

“Ricerca, salute e inclusione sono temi che il Consiglio regionale ha molto a cuore – dichiara il presidente dell'assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo –. Occasioni come quella della Giornata mondiale della sclerosi multipla ci vede al fianco di chi si occupa di questa grave patologia”. Puntare l’attenzione su questa malattia, spiega il presidente, “sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante come quello della ricerca scientifica è un dovere da cui non si può prescindere, per contribuire a dare risposte e un futuro migliore a chi è affetto dalla sclerosi multipla”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale