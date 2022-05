La “scelta biologica” dell’Unione Valdera nelle mense scolastiche

L’Unione Valdera ha scelto da tempo di investire sulle forniture di prodotti biologici da servire nelle mense scolastiche delle scuole dei comuni che ne fanno parte ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.

A certificare in maniera ufficiale le mense del territorio attraverso l’assegnazione del “marchio oro”, il riconoscimento di eccellenza per antonomasia, è stato proprio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Un riconoscimento non solo formale, ma che prevede anche l’attribuzione da parte del dicastero di un significativo contributo economico per la riduzione dei costi sostenuti dall'utenza e la promozione del biologico. Un sostegno, anche finanziario, che intende premiare la scelta di utilizzare prodotti biologici per le mense scolastiche, scelta che significa garantire agli studenti il consumo di cibo più salubre e dalle migliori qualità organolettiche, ma che ha anche un importante valore educativo e culturale per i ragazzi indirizzandoli verso i principi di sana alimentazione e, più in generale, invitandoli al rispetto per la natura e per i suoi cicli vitali.

La scelta biologica aiuta inoltre a sostenere un modello di produzione su piccola e media scala e di filiera corta, che può portare una importante ricaduta positiva sulle aziende agricole del nostro territorio.

Di questo e di tanto altro ancora si parlerà nel convegno “Biologico First!” che si svolgerà Martedì 31 Maggio presso la Sala Convegni dell’Unione Valdera alla presenza di autorità ed esperti del settore.

Ad aprire questo importante incontro sarà alle 15.30 la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Cecchini. Sono previsti inoltre i contributi delle onorevoli Lucia Ciampi e Susanna Cenni, dell’assessora Regionale all’Agricoltura, Stefania Saccardi e dell’Assessora Regionale all’Istruzione, Alessandra Nardini.

Sarà presente ai lavori anche la Dott.ssa Alessandra Morganti del Ministero delle Politiche Agricole, mentre dopo sarà Simonetta Radi, Dirigente dell’Unione Valdera a coordinare gli interventi di Marina Lauri, Resp. Agricolutra ANCI, Massimo Rovai, Prof. dell’Università di Pisa e Ivan Mencacci, Pres. Associazione Distretto Rurale Valdera e Valdarno inferiore che indagheranno le implicazioni e le possibili ricadute sul territorio della scelta delle mense biologiche in Valdera.

Intorno alle ore 17.30 a chiudere il convegno sarà Marco Gherardini, Sindaco con delega alle attività produttive, al turismo e ruralità dell’Unione Valdera. A seguire un aperitivo con prodotti biologici per tutti i partecipanti. L’evento è aperto a tutti i cittadini, ma per prendere parte a questo stimolante appuntamento è necessario iscriversi inviando una mail a info@unione.valdera.pi.it. Allo stesso indirizzo si potranno inoltre chiedere ulteriori informazioni in merito al convegno.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa