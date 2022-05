Lo allontanano dal locale per il suo comportamento, lui colpisce al volto i due buttafuori e fugge via

Ha preso a pugni il buttafuori di una discoteca di piazzale Michalngelo, poi si è dato alla fuga. È avvenuto la notte scorsa, protagonista un giovane che era in compagnia di alcuni amici. Da quanto appreso la security del locale aveva intimato al gruppo, tutti in stato di alterazione alcolica, di andarsene a causa del loro comportamento, che stava disturbando anche gli altri clienti. Mentre protestavano contro l'allontanamento uno dei giovani ha tirato pugni al volto degli addetti alla discoteca, prima di fuggire via. Sul posto è intervenuta la polizia. Per l'identificazione del gruppo sono disponibili le immagini riprese dalle telecamere interne alla discoteca. I due 'buttafuori' sono stati medicati sul posto dal personale del 118 dopo il colpo ricevuto, che gli ha provocato la fuoriuscita di sangue dal naso.