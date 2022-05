L’opera lirica 'La Bohème' di Giacomo Puccini chiude la ‘Stagione estiva Busoni’

Si rinnova anche quest’anno, venerdì 22 luglio 2022, l’ormai attesa tradizione dell’opera lirica nell’incomparabile cornice di Piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

Il titolo scelto è quello de La Bohème di Giacomo Puccini, opera in quattro quadri, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto dal romanzo Scènes de la vie de bohème di Henri Murger: fonte letteraria che illustra le vite di un gruppo di giovani amici (un poeta, un pittore, un filoso, e un musicista) nel quartiere latino di Parigi negli anni Quaranta dell'Ottocento.

Il cast vede nei panni della protagonista femminile Mimì il soprano Silvia Pantani, artista in carriera, vincitrice di numerosi concorsi, in quelli della capricciosa Musetta, Rosanna Lo Greco, reduce da un successo per il medesimo ruolo presso il Teatro La Fenice. Rodolfo è interpretato da Marco Mustaro, già noto al pubblico empolese per numerose e applaudite performance, Marcello da Stefano Marchisio, baritono piemontese famoso per essere stato protagonista dell’Elisir d’amore sul palco di Stasera a Casa Mika, Schaunard dal giovanissimo baritono Lorenzo Martinuzzi, Colline dal basso Paolo Pecchioli, il cui repertorio vede oltre sessanta ruoli principali, prodotti con i più importanti direttori della scena internazionale, Benoît dal baritono Alessandro Calamai, noto al grade pubblico per le sue interpretazioni di ruoli buffi. Cantanti di età diverse, provenienti da differenti background artistici, ma accomunati dal fatto di aver calcato con successo i maggiori palcoscenici internazionali e di vantare curricula di grandissimo prestigio. In scena anche la Corale Santa Cecilia, che con i suoi due secoli di storia è l’istituzione musicale più antica della città, coadiuvata dai giovani che, previa audizione, hanno partecipato al laboratorio corale organizzato dal Centro Busoni, in convenzione con gli istituti dell’alta formazione artistica e musicale della Toscana. Le voci bianche saranno invece i Cantori di Burlamacco di Viareggio, divenuti celebri per le impeccabili esecuzioni al Festival Puccini di Torre del Lago.

La regia dello spettacolo è affidata a Guido Zamara, con i costumi di Ilaria Pinto e le scene di S.O.L.T.I. di Ermanno Fasano. A dirigere questa complessa macchina di saperi che, considerati i professori dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, impegna circa centosessanta artisti, sarà Roberto Gianola uno dei talenti più brillanti della nuova generazione.



«Il Centro Busoni sta lavorando da diverse settimane alla programmazione estiva che sarà davvero ricca di emozioni – ha dichiarato la presidente, Eleonora Caponi -. Il momento sicuramente di punta è rappresentato dalla serata dell’Opera in piazza entrata ormai a far parte della tradizione culturale cittadina. Guardiamo al futuro con ottime speranze: la risposta del pubblico alla scorsa stagione sinfonica, insieme alla bellissima prospettiva del teatro civico, ci rendono ottimisti riguardo alla partecipazione dei cittadini. L’Opera rappresenta più di ogni altro momento il frutto dei nostri sforzi e di quelli dell’Amministrazione comunale. Empoli merita questi grandi appuntamenti con la tradizione musicale italiana e siamo certi che l’affetto della città non mancherà».



«Fin dal successo della prima edizione dell’Opera in Piazza - ha affermato il direttore artistico Lorenzo Ancillotti -, nell’ormai lontano 2016, i numerosi appassionati disseminati sul nostro territorio mi fermavano per strada, mi scrivevano sui social per chiedermi di produrre La Bohème e confesso che anch’io condividevo questa ambizione, ma non nascondo che se è vero che è uno dei titoli più celebri ed emozionanti della storia della musica, bisogna ammettere che è anche uno dei più complessi dal punto di vista della realizzazione: la partitura è complessa, prevede un’orchestrazione numerosa, dove anche le parti minori richiedono musicisti esperti. Così come non è affatto banale la realizzazione degli intenti drammaturgici di Puccini, tra scenografie e masse corali copiose. Insomma, come si suol dire, abbiamo ritenuto più prudente “farci le ossa” con titoli tecnicamente di minor impegno per arrivare prontissimi al prossimo 22 luglio e possiamo assicurare che sarà uno spettacolo memorabile!».



Biglietti a partire da 15 Euro

In vendita da martedì 7 giugno 2022 presso:

Libreria Rinascita/Bonistalli Musica/ online su www.evenbrite.it



Info e prenotazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571/711122 - 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org



L’opera è realizzata grazie ai soci fondatori del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze ed al contributo della Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, con il sostegno degli sponsor Agenzia Ramacciotti di Empoli delle Assicurazioni Generali, Unicoop Firenze, Libreria Rinascita, Elmas, Argonauta Viaggi.