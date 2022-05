Molestie sessuali ad una 19enne fuori da una discoteca, il fidanzato la difende e viene picchiato

Uno sconosciuto ha cercato il contatto fisico con la sua fidanzata di 19 anni, ne è nata una lite fra tre uomini e il ferimento di uno. È accaduto ieri notte a Firenze, intorno alle ore 5 in via Pandolfini, fuori da una discoteca. Il ferito è un 25enne, il fidanzato della ragazza che ha tentato di difenderla dalla molesti sessuale, ma dopo l'insistenza dell'altro è nata la colluttazione. Il terzo uomo è un 'buttafuori' di un locale che avrebbe fatto da paciere cercando di calmare i due litiganti.

Il molestatore è andato via, il 25enne nei contatti è caduto a terra e si è fatto male a una gamba, e dagli accertamenti in ospedale avrebbe subito anche una ferita alla testa. La polizia ha identificato tutti, anche la ragazza come testimone. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.