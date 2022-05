Nuovo gestore per gli impianti del Bernino

Nuovo gestore per gli impianti sportivi del Bernino. La Rti Esseci Nuoto e Nuoto Virtus Poggibonsi si è aggiudicata il bando di gara. Subentrerà alla società Virtus Buonconvento nella gestione della piscina comunale coperta, della piscina comunale scoperta comprensiva dello spazio a verde, della struttura bar a servizio delle due piscine, del Palazzetto dello Sport e degli accessi e vie interne all’area sportiva



La nuova gestione prenderà il via il 1° giugno. “Si apre adesso una fase di transizione, inevitabile per il cambio di gestione del servizio. Ai nuovi gestori i nostri migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento alla Società Virtus Buonconvento per la competenza, la professionalità e la serietà con cui ha gestito in questi anni gli impianti sportivi del Bernino", dice l’assessore allo sport.



Il servizio è stato affidato a seguito di bando che ha definito, oltre a requisiti e aspetti economici, un complesso di parametri e criteri a garanzia dell’attività, dell’utenza, dell’occupazione. Il bando, pubblicato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale numero 1 del 5 gennaio 2022, determina la concessione della gestione degli impianti per una durata di tre anni eventualmente rinnovabili, con riferimento alle strutture e prevedendo diverse forme di riserva d’uso degli spazi sportivi nei confronti dell’Amministrazione con lo scopo di ottenere un diverso equilibrio economico finanziario.