Parco Puccini, riqualificazione conclusa dei campetti

Ancora qualche ritocco e poi l’intervento di riqualificazione dei campetti da gioco del Parco Puccini sarà concluso. Due playground ad accesso libero, situati nella zona sportiva posta in prossimità di via Po e destinati all'attività amatoriale: uno per il basket e l'altro per il calcio a cinque. È stata così migliorata e potenziata la fruibilità di un’area sportiva che ha visto crescere e giocare decine di giovani pistoiesi.

L’intervento, progettato dai tecnici dell’ufficio Verde pubblico, ha richiesto un investimento da parte dell’Amministrazione comunale di 155.000 euro, che ha permesso di rinnovare gli spazi di gioco attraverso la sistemazione di nuove porte da calcetto e canestri da basket, ma anche di una nuova pavimentazione, i cui colori (azzurro e verde) sono richiamati, oltre che nella natura circostante, anche nelle sedute laterali. Tutto ciò consentirà a tanti ragazzi, della zona e non, di continuare a confrontarsi e a giocare su campi da gioco dotati di maggiori comfort.

L’intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione di gioco e della recinzione di entrambi i campi, nonché nella realizzazione di uno spazio di socializzazione posto tra le due aree, quale elemento di continuità e di connessione tra la zona residenziale di Scornio Est e il Parco. Si è voluto così garantire una migliore e rinnovata accessibilità ai campetti mediante la realizzazione di questo spazio pavimentato nell’area situata tra i due playground e via Po, connesso con la strada. Tale area costituisce quindi un punto di sosta e di incontro grazie alla presenza di una tribuna in muratura rivestita in resina, come le pavimentazioni sportive.

Inoltre, è stato rifatto l’impianto di illuminazione pubblica a Led, mentre l’area adiacente alla strada è stata alberata e risistemata.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa