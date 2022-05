Pet therapy nelle scuole empolesi: la proposta di Fratelli d’Italia

Pet therapy nelle scuole empolesi. È questa la proposta avanzata da Fratelli d’Italia. “Per fronteggiare disturbi da stress causati dalla pandemia in corso, le attività assistite con gli animali sono una valida soluzione”. Così i consiglieri comunali hanno depositato una mozione per l’attivazione di progetti nelle scuole empolesi. “Lo scopo è quello di migliorare il benessere psicofisico degli studenti e di educare al rispetto degli animali e della natura” - precisano Poggianti, Di Rosa, Pavese e Chiavacci.

“Gli animali sono di supporto per la crescita emotiva: aiutano i bambini a conoscere e gestire le proprie emozioni, a sviluppare spirito di gruppo e a socializzare. Nei più grandi, la pet therapy è di ausilio per il miglioramento della capacità di apprendimento” - spiega la proponente Di Rosa -

“Gli interventi assistiti con animali si affiancano ai trattamenti sanitari tradizionali. I loro benefici si registrano nelle persone anziane, autistiche, affette da depressione, o con altri disturbi comportamentali. Vorremmo, però, che la cittadinanza prendesse consapevolezza del fatto che la pet therapy è un’opportunità anche per i malesseri causati dalla pandemia, un’opportunità anche economica per molte famiglie che hanno necessità ma non possono permettersi di sostenere le spese per terapie”.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli