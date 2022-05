Prosegue il programma di 'Fucecchio Città degli Organi'

Prosegue il programma che il Comitato “Fucecchio Città degli Organi” si è prefissato per la valorizzazione degli organi monumentali presenti nelle Chiese della Città. Il secondo appuntamento MARTEDÌ 31 MAGGIO alle ore 21:00 vedrà protagonista l’organo della Chiesa Santuario di Santa Maria delle Vedute. Questo pregiato strumento datato 1783 e costruito dalla ditta organaria Tronci da Pistoia ha subito alla fine del secolo scorso un primo ampliamento e all’inizio del secolo corrente un restauro e un secondo ampliamento a cura della Chichi di Sovigliana. La sua composizione fonica attuale è di alto rilievo, la consolle è a tre manuali più la pedaliera, le canne sono oltre 2500.

Per valorizzare quest’organo il Comitato promotore nelle persone del Direttore musicale Stefano Boddi e dell’organista titolare dell’antico organo di Cesare Romani della Chiesa di San Salvatore M° Antonio Galanti ha studiato un programma adeguato per affascinare il pubblico, che speriamo sia numeroso, non solo per far ascoltare le potenzialità totali dello strumento ma anche tutte le numerose sfumature timbriche che si ottengono dalla numerosa e particolare gamma dei registri a disposizione dell’esecutore.

L’appuntamento è particolarmente invitante perché è celebrativo dei 200 anni della nascita di César Franck e il programma vede protagonista proprio la sua musica per organo. Inoltre, è una grandissima occasione per ascoltare la Scuola di Organo del prof. Federico Vallini del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, unica cattedra di organo in tutta la Toscana che seleziona l’eccellenza organistica fra i giovani.

Un ringraziamento particolare per il patrocinio al Comune di Fucecchio, alla Fondazione Montanelli-Bassi, all’Unità Pastorale di Fucecchio e alla Commissione Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa