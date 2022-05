Querelano il sindaco per diffamazione, ma sui social lo offendono e scatta la controquerela

Erano stati messi sotto sfratto e dormivano in un furgone. I due raccontarono nella trasmissione 'Pomeriggio 5' su Canale 5, condotta da Barbara d'Urso, che l'amministrazione comunale di Fucecchio gli avrebbe offerto delle sistemazioni non adeguate. Ne è nata una battaglia legale tra il sindaco Alessio Spinelli e la coppia.

Il sindaco avrebbe risposto sui social alla coppia con frasi a loro avviso diffamatorie, facendo partire una querela per diffamazione aggravata a suo carico. Le indagini sono ancora in corso, e al momento il Tribunale di Firenze deve decidere se archiviare o mandare a processo il sindaco. Ma la querelle si è arricchita di un nuovo recente capitolo. Uno dei due ex residenti ha scritto sui social un post in cui definisce il sindaco uno "st****o che apre le porte dei suoi appartamenti privati agli ucraini". Non si è fatta attendere la querela del sindaco per diffamazione aggravata. L'incarico al legale costerà al Comune 2.100 euro, così come si legge dall'impegno di spesa.