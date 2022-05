Riduzione Tari, una nuova scuola media e una rotonda: le proposte delle opposizioni

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di San Miniato del prossimo 30 maggio, sarà discussa una mozione condivisa dai gruppi di opposizione CambiaMenti, Lega e Forza Italia relativamente ad una proposta sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di oltre 3 milioni di euro. Nella stessa seduta saranno discusse anche le tariffe tari e una variazione di bilancio importante di oltre 5 milioni di euro.

Il TESTO DELLA MOZIONE

PRESO ATTO

-dell'esistenza, a consuntivo del bilancio del Comune per il 2022 di un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro;

CONSIDERATO CHE

-la prospettiva di un aumento della TARI accentuerebbe le difficoltà di moltissime famiglie ed operatori economici del nostro Comune, che devono far fronte, dopo due anni di restrizioni derivanti dalla pandemia, all'impennata dei costi energetici, alimentari e delle materie prime con conseguenti aumenti di molte tariffe dei servizi essenziali, in conseguenza della guerra in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia che ne sono derivate;

-sembra opportuno concentrare gli investimenti su progetti di grande significato e che valorizzino la capacità del Comune di dare indicazioni di prospettiva;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a utilizzare prioritariamente l'avanzo di amministrazione per:

-garantire che i livelli della TARI non subiscano incrementi rispetto al 2021;

-acquisire un'area di conceria dismessa nel centro di Ponte a Egola e avviare un progetto che preveda la realizzazione di una nuova scuola media, della sede di Vocintransito, di associazioni e luoghi di riunione per la frazione. In questo modo a)-si darebbe un impulso, a partire da un' iniziativa dell'ente pubblico, su un tema urbanistico di grande rilevanza, su cui anche il Sindaco ha insistito molto nel suo programma elettorale, quello del recupero delle aree delle vecchie concerie secondo criteri di rigenerazione urbana che limitino l'ulteriore consumo di territorio e recuperino importanti funzionalità in un'area che rischia altrimenti processi di degrado; b)-si risponderebbe in modo organico ad importanti esigenze di Ponte a Egola; c)-sarebbe possibile, sulla base di queste finalità e di una

progettazione qualitativamente adeguata concorrere all'erogazione dei fondi del PNRR;

-realizzare una rotonda nel punto di incrocio tra la via Toscoromagnola e Via della Catena, in modo da migliorare complessivamente gli accessi alla città di San Miniato, e in particolare l'accesso dei mezzi di trasporto degli studenti all'ITC Cattaneo.