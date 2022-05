Sabato dell'Ambiente, centinaia di volontari su tutta la provincia di lucca

Quindici corsi d'acqua, ventidue associazioni di volontariato, due scuole partecipanti. Sono i numeri di questo Sabato dell'Ambiente, l'evento organizzato ogni mese dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le sponde di fiumi, torrenti e canali. Un'iniziativa che coinvolge centinaia di volontari che con le loro associazioni hanno 'adottato' i corsi d'acqua, impegnandosi a monitorarli e a tenerli puliti.

"Ogni ultimo sabato del mese – spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio – rinnoviamo questo fondamentale patto con il territorio, andando a recuperare migliaia di rifiuti sparsi lungo le sponde dei corsi d'acqua. Grazie a centinaia di volontari – sottolinea Ridolfi – diamo il nostro contributo a una Toscana libera dalla plastica e impediamo che bottiglie, sacchetti e altri rifiuti pericolosi finiscano in mare. Questo sabato per noi è speciale – continua il presidente – perché per la prima volta abbiamo coinvolto anche una scuola della Versilia. Si tratta di un fatto importante che riafferma il valore educativo dell'iniziativa".

Questa mattina, armati di guanti, sacchi e pinze raccogli-rifiuti, centinaia di volontari si sono dati appuntamento in quindici luoghi simbolo della Lucchesia, della Lunigiana e della Versilia per ripulire le aree attorno ai corsi d'acqua. Una giornata per riappropriarsi del territorio, combattere le discariche abusive, recuperare quei rifiuti che altrimenti sarebbero finiti in mare. Il Sabato dell'Ambiente, realizzato in stretta collaborazione con i Comuni e le aziende di smaltimento dei rifiuti, oggi ha coinvolto ventidue associazioni di volontariato e due scuole (Liceo artistico, musicale e coreutico “Passaglia” di Lucca e Scuola media inferiore “Elpidio Jenco” di Viareggio) che fanno parte del Progetto didattico del Consorzio. A Lucca l'iniziativa dell'Ente di Bonifica si è intrecciata anche con “Liberi dai Rifiuti 2022”, evento promosso dalla Sezione Soci Coop di Lucca in collaborazione con Legambiente.