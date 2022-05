Si ribalta con l'auto a Monsummano, estratto 55enne

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questa sera alle 20.40 circa in via del Vaticano nel comune di Monsummano Terme per un incidente stradale.

Alla guida un uomo di 55 anni è uscito fuori strada capovolgendosi e rimanendo incastrato all'interno della propria auto. La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini, assieme al personale dell'automedica di Montecatini Terme, ha provveduto a estrarre l'uomo dall'abitacolo.

Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montecatini e una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso.