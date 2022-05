Nuovi soci per la Fondazione Dramma Popolare di San Miniato

Si è riunita nell'auditorium del seminario vescovile di San Miniato l'assemblea ordinaria dei soci della Fondazione, presieduta da Michele Altini che, tra altri adempimenti, ha proceduto anche con la nomina dei nuovi soci che sono, tra rinnovi e new entry: Stefano Ghilardi, Alessandro Lini, Valentina Parente, Roberta Salvadori, Carlo Baroni, Elisa Bini, Daniele Dani, Rita Forsi, Giacomo Gozzini, Luana Mazzoncini, Chiara Melani.

Il presidente della Fondazione Idp, Marzio Gabbanini, ha tracciato poi il bilancio dell'annata 2021, del grande successo dello spettacolo principale che ha visto protagonista Simone Cristicchi e di tutti gli spettacoli collaterali. Un successo di rilevanza artistica, ma fatto anche di numeri con oltre 3mila spettatori per il Dramma, che sarebbero stati molti di più se non ci fossero state le norme di contenimento della pandemia e quindi una platea ridotta. Gabbanini ha ringraziato tutti gli sponsor che sostengono la Festa del Teatro e gli eventi che si snodano durante tutto l'anno.

All'assemblea è intervenuto anche Antonio Salini Guicciardini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che sostiene in maniera determinante il Teatro del Cielo, che ha ricordato come "Il Dramma Popolare sia il fiore all'occhiello del territorio e quella realtà alla quale la Fondazione non farà mai mancare il suo supporto".

Presente anche il vescovo Andrea Migliavacca. Ora occhi puntati sul cartellone 2022.

Fonte: Fondazione Dramma Popolare San Miniato