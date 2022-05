Tm Wagen festeggia i due anni a Firenze: "Un sogno che si realizza"

Musica in strada, ospiti di prestigio e rione illuminato a festa in via Gioberti, a Firenze, per la Notte Bianca organizzata venerdì 27 maggio da Tm Wagen, con la quale la concessionaria Suzuki e Bmw ha voluto celebrare in grande stile i primi due anni di attività sul capoluogo toscano.

L’ex viola e fiorentino d’adozione Borja Valero, insieme a Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese e anche lui originario di Firenze, hanno partecipato alla serata per festeggiare il traguardo importante di un viaggio partito oltre 10 anni fa da Pistoia.

Protagonisti indiscussi, ovviamente, Armando Guri e Sentilian Hila, i 34enni titolari del gruppo Tm: Armando e Sentilian, poco più che ventenni, hanno iniziato in una piccola officina pistoiese e grazie a competenza e sagacia imprenditoriale hanno reso Tm Wagen un’azienda leader nel settore, un vero e proprio miracolo economico toscano che può vantare un centinaio di dipendenti e 60 milioni di fatturato.

A partire da maggio 2020 il rapporto instaurato con Firenze trascende il versante professionale, come dimostra la collaborazione instaurata con Fondazione Meyer, che consisterà in una donazione annuale per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie, nonché nella partecipazione a eventi e iniziative solidali, senza tralasciare i progetti in corsia come pet therapy, clown e ludoteca. Inoltre, il Tm Wagen sosterrà le necessità dell’ospedale pediatrico fiorentino, dalle attrezzature all'avanguardia alla ricerca, fino all'attenzione rivolta alle famiglie per quanto riguarda l'alloggio e la permanenza di coloro che arrivano per le cure anche da fuori la Toscana.

“Il gruppo Tm, la cui corsa è iniziata nel 2010 a Pistoia, è giunto al suo 12esimo giro di boa – illustra Sentilian Hila – e oggi festeggia il suo secondo anniversario in terra fiorentina. Firenze per noi è stata un sogno che si realizza, un traguardo importantissimo e di grandissimo prestigio. Al momento siamo presenti con due marchi, oltre ovviamente al nostro che è Tm: Suzuki e Bmw Motorrad”.

“I nostri punti vendita si trovano a Pistoia, Prato, Empoli e appunto Firenze – aggiunge Armando Guri –. Due anni fa abbiamo acquisito il marchio Suzuki in via Empoli (in zona Isolotto), e Bmw Motorrad, in via Stradivari nel quartiere di Novoli, dopo aver acquisito la concessionaria Nova Moto. L’opportunità offerta da Bmw era troppo ghiotta per non saltare in sella. Lanciarci nel mondo delle due ruote rispondeva al nostro desiderio di integrare un business diverso, maggiormente legato alla passione del cliente rispetto al mondo delle auto. Una passione che a parole è difficile da spiegare, ma è molto chiara per chi, come noi, ha un rapporto quotidiano con i clienti, ai quali siamo legati da un rapporto non solo professionale, ma anche e soprattutto di amicizia. Un aiuto importante – conclude Guri – è arrivato dal Motor Club di Firenze, che ci è rimasto sempre molto vicino”.

Tornando alle quattro ruote, invece, Hila spiega perché affidarsi al marchio Suzuki. “Consigliare una Suzuki è semplice: affidabilità, tecnologia, design, confort. Tutto al top. Disponiamo di tutta la gamma dal 2016, che è interamente ibrida, nonché di vetture 4x4”.

Infine un’anticipazione sul nuovo progetto Pronto Tm: “Sono passati solo 30 giorni dalla sua ideazione, tuttavia speriamo di lanciarlo entro un mese. Si tratta di un progetto ambizioso, attinente ai servizi legati mobilità a 360 gradi, come pratiche e assicurazioni auto”.