Unione dei Comuni, Tozzi (Toscana Domani): "Senza rendiconto 2021, per legge serve un commissario"

“La giunta dei sindaci dell’Unione dei comuni dell’Empolese-Valdelsa non ha ancora provveduto ad approvare lo schema di rendiconto di gestione 2021 da sottoporre all’approvazione del Consiglio. La legge statale prevedeva che l’approvazione definitiva avvenisse entro lo scorso 30 aprile. Adesso non resta che attuare la legge regionale, che per le unioni che non approvano il rendiconto nei termini stabiliti prevede la nomina di un commissario ad acta”. Così Elisa Tozzi, capigruppo di Toscana Domani.

“Già lo scorso febbraio ho interrogato la giunta regionale in merito alle carenze gestionali delle Unioni, in particolare di quella dell’Empolese-Valdelsa. La risposta fu vaga, ora invece non c’è più tempo da perdere, c’è una legge da rispettare. Giani deve nominare il commissario il prima possibile” aggiunge Tozzi.

“Si tratta della stessa situazione dell’anno scorso, quando il rendiconto 2020 fu approvato, ampiamente fuori dai termini, solo il 20 luglio 2021. I sindaci non hanno evidentemente imparato la lezione, ma ai cittadini servono certezze subito” conclude la consigliera.