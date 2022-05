10K Run Empolese, Massimi vince la prima edizione

Un successo oltre le più rosee aspettative, quello della 10K Run Empolese, che alla sua prima edizione ha portato sulle strade della cittadina fiorentina oltre 200 corridori impegnati sul percorso di 10 km rivelatosi molto veloce, a cui vanno aggiunti i tantissimi presenti alla non competitiva di 5 km. Il tracciato, disegnato nella zona degli impianti sportivi con lo Stadio Castellani come epicentro, ha riscontrato il plaudo dei partecipanti, che hanno dato anche interessanti input su come migliorare l’evento che, per essere al suo primo anno, è stato comunque molto apprezzato e preciso.

La gara ha fatto registrare la doppietta del Gs Lucchese con Stefano Massimi che ha iscritto per primo il suo nome nell’albo d’oro in 32’21” precedendo di 42” il compagno di colori Mirko Dolci, poi a seguire un’altra coppia, del Gs Maiano con il marocchino Abdelouamed Lablaida a 54” e Lorenzo Castro a 1’14”, quinta piazza per Andrea Maggini (Atl.Vinci) a 1’33”.

Fra le donne Martina Martelli ha trionfato sulle strade di casa. La portacolori della Toscana Atl.Empoli ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 38’25” precedendo di 1’01” Alessandra Reati (Gs Le Panche) e di 1’29” Letizia Rosi (Atl.Marciatori Mugello).

Grande soddisfazione a fine gara per la Podistica Empolese 1986, organizzatrice dell’evento con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune e la collaborazione dell’Uisp, sotto la cui egida la manifestazione si è disputata. Appuntamento già fissato per il prossimo anno, per una gara destinata a entrare nel calendario delle classiche regionali e non solo.