Aquateam unica squadra toscana ai campionati di Abano Terme: ed è podio

Di ritorno dai Campionati Italiani di Nuoto Promozionale FISDIR che si sono svolti a Abano Terme 28 e 29 Maggio 2022 ancora una volta gli atleti Aqueteam Nuoto Cuoio dimostrano una tenacia straordinaria. Il podio era difficile da raggiungere, il livello estremamente alto. Aquateam era l'unica società toscana presente.

L'allenamento che abbiamo potuto fare da gennaio era poco per una preparazione efficace. Una preparazione lunga, continua, costante, tranquilla e senza pause è una condizione imprescindibile per ogni atleta. Ancor più per un atleta con disabilità intellettiva che ha tempi di apprendimento e reazione di altro tipo. Ma non abbiamo mollato

Abbiamo migliorato quasi tutti i tempi e su 10 gare disputate questo è il risultato:

Con i ragazzi del gruppo Giulio Bachi, Marco Brucini e Federico Fadda sono state raggiunte 5 volte il 4^ posto, due volte il 5^ posto e una volta il 6^

Le ragazze invece ci hanno regalato il podio: Giulia Campigli con uno spettacolare delfino è bronzo e, alla sua prima esperienza in gare nazionali, la piccola Alice dal Zovo, 15 anni, è or con il suo stile libero. Sul podio, dal gradino più alto, scoppia in un pianto di gioia che emoziona tutto il pubblico di Abano.

La gioia dei nostri atleti è la vittoria più bella per noi di Aquateam Nuoto Cuoio

Ci auguriamo davvero di poter riprendere il nostro lavoro con il Promozionale Fisdir a Settembre