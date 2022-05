Berlusconi a Pisa per il suo Monza: "La Torre è sempre bellissima"

Oggi è il giorno di Pisa-Monza, finale di ritorno per i play off di Serie B e la promozione in A tra le due compagini. Il patron del Monza Silvio Berlusconi sarà presente all'Arena Garibaldi e prima di recarsi allo stadio si è concesso una breve visita da turista alla piazza dei Miracoli soffermandosi ad ammirare la Torre pendente insieme a Marta Fascina e al suo entourage.

Assieme al team brianzolo e ad Adriano Galliani ha ammirato anche l'interno dell'Opera del Duomo. Berlusconi si è fermato anche per alcuni selfie con dei turisti. "Ero già stato altre volte a visitare questa meravigliosa piazza - ha detto Berlusconi - ma la Torre è sempre bellissima ed emozionante da rivedere".