Bimba di 2 anni rischia di annegare in piscina, salvata

Una bimba di 2 anni è finita in una piscina durante un matrimonio ieri a Prato ed è stata salvata prima di annegare. Il fatto è accaduto alle 16, lo riportano le cronache locali. Una cameriera e un'invitata hanno praticato il primo soccorso per la piccola mentre l'elisoccorso e la Pubblica Assistenza erano in corso di raggiungimento del luogo. Il cuore della piccola ha ripreso a battere ed è stato effettuato il trasferimento via terra all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.