Un uomo ieri pomeriggio è stato soccorso lungo il letto del torrente Zambra a Castelmaggiore di Calci, nel Pisano. L'uomo è caduto nel dirupo ed è stato riportato in strada dai vigili del fuoco del comando di Pisa. Una volta raggiunta, la persona è stata immobilizzata e poi recuperata dal personale dei vigili del fuoco. Successivamente il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, per il successivo trasporto in ospedale.