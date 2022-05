Final Six, Abc U13 batte la Mens Sana

Il big match si tinge di gialloblu. Gli Under 13 di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi battono la Mens Sana Academy 80-71 dopo un overtime e conquistano l’accesso alle Final Six per il titolo regionale con due giornate di anticipo (prossimi impegni martedì alle 18.30 a Pistoia e sabato 4 giugno in casa contro Invictus Livorno). Una vittoria che permette alle formazione castellana di bissare l’acuto conquistato a Siena (63-66 al PalaEstra) e mantenersi imbattuta nella seconda fase.

Gara intensa ed entusiasmante, con l’Abc di fatto sempre in controllo prima della rimonta senese coronata nella volata finale. Dopo un primo quarto quasi a senso unico (24-12 al 10′), nella seconda frazione gli ospiti accorciano le distanze stringendo la forbice fino ad andare all’intervallo sul -7 (38-31). Al rientro i gialloblu si mantengono al comando ma, dopo il passaggio al 30′ sul 55-46, nell’ultima frazione i senesi girano l’inerzia fino ad impattare a quota 65 al 40′. Si va dunque all’overtime, ma stavolta non c’è storia: l’Abc ci crede e prende il largo piazzando un break di 15-6 che vale vittoria e Final Six.

Con questo straguardo dell’Under 13 arriva dunque l’en plein in casa Abc Castelfiorentino, con tutte le formazioni giovanili gialloblu approdate alle Finali Regionali. Un grande, grandissimo risultato per l’intero movimento cestistico castellano che giunge a coronare il lavoro, l’impegno e la passione profusi nella crescita del settore giovanile Abc.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA ACADEMY 80-71 dts

Parziali: 24-12, 14-19, 17-15, 10-19, 15-6

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Ippolito, Consiglio, Bufalini, Barbini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All.Bruni. Ass. Mostardi.