Il cardinal Simoni in visita alla parrocchia di San Donato a Chiesanuova

Sabato 28 Maggio Solennità dell’Ascensione del Signore, il Cardinale Ernest Simoni, si è recato per la seconda volta a distanza di poco più di due mesi in visita alla Parrocchia di San Donato a Chiesanuova dove è stato accolto da tanti fedeli che nella precedente visita dello scorso 19 marzo, avevano espresso il desiderio di rincontrarlo nuovamente.

Padre Ernest è stato accolto dalle massime autorità cittadine: dall’Assessore Moreno Cheli che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, dal Comandante della locale Stazione Carabinieri Mirko Rugi e dal dal Parroco don Cristian Comini che ha salutato il prelato con queste parole: “E’ sempre una grande gioia ed un onore eminenza averla qui tra noi tra i suoi molteplici impegni del suo instancabile apostolato, sappiamo che non ama parlare della sua vita e del calvario vissuto all’ombra della Santa Croce, ma per noi la sua vita totalmente spesa alla luce del Vangelo è motivo di sprone per vivere in fedeltà alla sequela del Signore” .

Il cardinale giungendo in Chiesa ha recitato il Santo Rosario in ginocchio davanti all’esposizione solenne del Santissimo Sacramento, non sottraendosi alle fatiche dell’età; al termine ha presieduto la solenne Santa Messa vespertina animata dal coro parrocchiale, recitando al termine la preghiera di San Michele Arcangelo del Santo Padre Leone XIII.