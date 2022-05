Incidente in moto a San Donato, colpita cabina del gas

Incidente a San Donato di San Miniato, un 50enne in moto ha colpito una cabina di decompressione della rete di distribuzione del gas in viale Da Vinci, la strada principale che taglia in due la frazione. Sul posto i vigili del fuoco da Castelfranco e i carabinieri del comando di San Miniato. Per fortuna non si registrano rilasci di metano nell'aria. I vigili del fuoco stanno operando in assistenza ai tecnici dell'azienda di distribuzione gas. Il ferito è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Empoli dalla Pubblica assistenza di Castelfranco di Sotto.