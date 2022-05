Muore centauro 53enne in gara nell'Aretino

Un 53enne in sella alla sua moto è morto durante la gara dello Spino a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il fatto è accaduto alle 15 e ha riguardato un 53enne di Pelago, nel Fiorentino. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione è deceduto. Chiamato anche l'elisoccorso Pegaso. I rilievi sono in mano ai carabinieri. Un altro centauro era rimasto ferito alle 13, cpPieve Saon commozione cerebrale e trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Siena.