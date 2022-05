Open day per le offerte di formazione da Pescia a Livorno

È in programma giovedì 9 giugno, con inizio alle ore 17, nella sede di via Lucchese 198 a Ponte all'Abate, frazione di Pescia, l'open day per illustrare a ragazzi e genitori le opportunità della scuola IeFP che Formatica Scarl ha attivato dall'ottobre scorso in Valdinievole in collaborazione con Per-Corso Agenzia Formativa e grazie al sostegno economico della Regione Toscana nell'ambito di Giovanisì. Si tratta di un'importante occasione per il territorio come alternativa alla scuola superiore tradizionale: a Pescia infatti in tre anni di corso IeFP (acronimo di istruzione e formazione professionale) si può diventare addetti alla ristorazione con specializzazione sala bar (con il corso SA.BAR) oppure acconciatori tramite il percorso DIV.A 2. Entrambi, con partenza il prossimo settembre, sono gratuiti per chi li segue, grazie ai fondi regionali, e al termine del triennio permettono di ottenere una qualifica europea di terzo livello EQF che può essere sia spesa sul mercato del lavoro, sia fatta valere per un proseguimento degli studi dalla quarta classe di qualsiasi istituto professionale.

Altri open day organizzati da Formatica nel resto della Toscana sono quello di lunedì 6 giugno alle 15 a Livorno (via Lamarmora 8) per il percorso IeFP LOGOS 2.0 dedicato alla logistica, e a Prato lo stesso giorno, ma alle 15.30, per il percorso per acconciatori OSSA 3 (Prato City, via Valentini 7).

"Ormai per molte famiglie è arrivato il momento di scegliere per il futuro dei figli, anche con una certa urgenza – sottolinea il presidente di Formatica, Marco Guastini – è vero che ci sono state le preiscrizioni a gennaio, ma bisogna essere in grado di riconoscere come a questo punto dell'anno scolastico possono emergere delle criticità su cui riflettere con attenzione. Penso per esempio a quei ragazzi che dimostrano palesemente di non riuscire a seguire in classe con costanza, a quelli che cercando dopo le media qualcosa di molto pratico e poco teorico, ma anche a quei ragazzi che alla scuola superiore sono bocciati e rischiano di disperdersi. Questo tipo di percorso viene proprio incontro a queste tipologie di studenti con 800 ore di stage in un triennio, tanti momenti di laboratorio, una qualifica finale riconosciuta dal Miur e utile ad assolvere l'obbligo scolastico, con il beneficio di poter ricominciare la scuola superiore dopo tre anni e magari continuare persino fino a una laurea, senza quindi precludere alcuna scelta futura. È proprio grazie alla volontà della Regione Toscana, che mette a disposizione i fondi ministeriali, e al Progetto Giovanisì che esistono queste scuole come lotta alla dispersione scolastica sempre più diffusa. A chi si riconosce in questo messaggio credo che venire a trovarci all'open day sia un ottimo aiuto".

Ogni corso è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni: adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito ad ogni allievo un tablet a titolo gratuito grazie al quale potranno sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification. Entrambi i progetti possono contare sulle prestigiose collaborazioni con il CNR di Pisa, attraverso il progetto Avatar sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica, e Libera contro le Mafie.

Se per gli acconciatori si tratta della seconda edizione, per salabar si tratta di una novità assoluta: "La forte vocazione turistica di Montecatini Terme e della Valdinievole – conclude Guastini – fa sì che questo tipo di offerta possa essere molto interessante. In un momento in cui la ristorazione e l'Horeca in generale faticano a trovare professionisti, credo che approfittare di questa opportunità sia lungimirante in chiave occupazionale".

Per i corsi con sede a Pescia ci si può rivolgere alla referente Anna Maria Curatolo al numero di telefono 050580187 oppure alla mail istruzionetriennale@formatica.it. Tutti i dettagli sui corsi sono disponibili sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it. Per gli open day di Prato e Livorno è gradita la prenotazione: i riferimenti sono Martina Nesi per Prato ai numeri telefonici 0574966555 e 3339257841, per Livorno Giulia Tramonti 0586994080 e 3534214070 (in questo caso valido anche il messaggio di Whatsapp).

Fonte: Formatica Scarl