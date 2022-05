Otello, ir moro di Pisa: spettacolo solidale al Verdi per la Stella Maris

Martedì 31 maggio al teatro Verdi va in scena “Otello ir moro di Pisa” lo spettacolo solidale che sostiene il progetto “Al di là delle Nuvole: Teen E-Motion”

Un aiuto agli adolescenti che più hanno pagato l’isolamento della pandemia: Lions Club Pisa Certosa e Stella Maris invitano allo spettacolo benefico “Otello ir moro di Pisa” a sostegno del progetto “Al di là delle Nuvole: Teen E-Motion”.

Un aiuto ai ragazzi che hanno sofferto l'isolamento

Un aiuto agli adolescenti che più hanno sofferto il peso dell’isolamento della pandemia. E’ l’obiettivo che si è dato il Lions Club Pisa Certosa con il service a favore del progetto ”Al di là delle Nuvole: Teen E-Motion”. Con il tradizionale spettacolo benefico “Otello ir Moro di Pisa” che si terrà martedì 31 maggio alle ore 20,30 al Teatro Verdi a Pisa, il sodalizio contribuirà a finanziare la borsa di studio necessaria per dare vita all’importante progetto di ricerca-sostegno per giovani con profonde crisi emotive, con problemi di isolamento sociale e di autolesionismo, la cui diffusione è notevolmente aumentata in questo periodo di pandemia Covid. Il progetto Teen E-Motion si propone infatti di ampliare l’offerta terapeutica a questi adolescenti e alle loro famiglie in formato multimediale, attraverso la costruzione di strumenti specifici (pagina WEB, App…) che adattandosi alle esigenze dei giovani, li motivino alla partecipazione e offrano loro uno strumento di gestione delle crisi emotive “a portata di click”, con strumenti capaci di aiutarli sul piano diagnostico e terapeutico. L’esperienza e le eccellenze dell’IRCCS Fondazione Stella Maris permetteranno il raggiungimento di risultati di assoluto livello.

A teatro per dare ali al progetto

Shakespeare in salsa nostrana con un Otello che diventa il moro non più di Venezia, bensì di Pisa. Grazie al Crocchio dei Goliardi Spensierati ed al Lions Club Pisa Certosa martedì 31 maggio sarà possibile assistere a questo divertente spettacolo dall’intento benefico. La compagnia teatrale locale è specializzata, come si sia, in questo genere di parodie musicali, e da più di cento anni, essendo stata fondata nel 1921, porta alta la bandiera del vernacolo pisano, mietendo successi in tutta Italia.

Gli interpreti sono tutti attori conosciuti nel panorama vernacolo, a partire dallo stesso Gremigni (che vestirà i panni appunto di Otello), poi da Leonardo Ferri (Desdemona), Marco Gremigni (Braganzio), Mario Messerini (Jago), Fabio Vasarelli (Cassio), Fabiano Cambule (Zaira), Antonio Boldrini (Strusciamuri), Alessio Panetti (Meledoro) e Guido Bini (Ercole), accanto alla giovanissima esordiente Cecilia Gremigni (Marfisia). La regia è diretta dal regista ed attore pisano Giuseppe Raimo. Sul palco anche il Coro dell’Università di Pisa e l’irresistibile corpo di ballo goliardico “20 cosciotti non depilati 20” composto da leggiadri danzatori ipervillosi, ammaestrati da Sabrina Di Cristofaro. Le musiche, composte da Bruno Bardi, detto “er Puccini della goliardia”, verranno eseguite dal “Quartetto Beppe Del Genovese” con Mauro Redini al mandolino, Ettore Dreucci al pianoforte, Franco Bonsignori e Alessandro Sodini alla fisarmonica.Lo stesso Bruno Bardi, decano della goliardia italiana coi suoi 99 anni, sarà presente all’evento e canterà l’inno del Crocchio “Bimbe di Pisa”. La locandina e le scenografie sono di Nicola Gorreri; i costumi del Teatro Verdi e di Massimo Poli. Parteciperà anche il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Pisa diretto da Antonio Pucciarelli.

Da anni tra il Lions Pisa Certosa e IRCCS Fondazione Stella Maris è in atto una partnership che ha permesso di sostenere varie ricerche attraverso le rappresentazioni del Crocchio, che negli anni precedenti hanno riscosso un notevole successo (ad esempio con Francesca da Rimini nel 2018 e La Traviata nel 2019). Quest’anno il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Stella Maris per il progetto “Al di là delle Nuvole: Teen E-Motion”.

Perché “Teen E-Motion”

Il nome del progetto vuole porre l’attenzione sulla centralità delle emozioni degli adolescenti, in un’ottica di crescita e cambiamento, attraverso l’utilizzo della tecnologia multimediale a supporto degli interventi terapeutici già in atto nel nostro servizio. Teen E-Motion” (adolescenti, emozioni, impulsi, elettronica….) nasce nell’ambito del Servizio “Al di là delle nuvole” – UOC2 Psichiatria e Psicofarmacologia dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Fondazione Stella Maris” che dal 2005 si occupa di bambini e adolescenti con disturbi del comportamento e del controllo degli impulsi e delle loro famiglie. In seguito alla pandemia Covid-19 si è assistito ad un notevole incremento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie di adolescenti, in particolare ragazze, con problemi di autolesionismo, isolamento sociale e difficoltà nella modulazione delle proprie emozioni.

“A causa della pandemia abbiamo avuto l’esigenza di rispondere con maggiore specificità a questi bisogni, affiancando alle terapie in presenza l’utilizzo di strumenti multimediali – spiegano gli specialisti del Servizio -. Si è quindi costituto un team di professionisti (neuropsichiatri infantili, psicologi..), con formazione specifica ed ampia esperienza clinica, che ha l’obiettivo di accogliere le richieste di presa in carico attraverso due percorsi terapeutici che si rifanno a protocolli di intervento evidence-based”. Il progetto è realizzato dal team composto da: Annarita Milone e Francesca Placini (neuropsichiatra), Lisa Polidori, Laura Ruglioni e Elena Valente (psicologhe).

PREVENDITA anche telefonica presso il BOTTEGHINO del TEATRO VERDI in Pisa, Via Palestro, tel. 050 941188 oppure on-line su www.vivaticket.it

BIGLIETTI: € 25 platea e palchi 1° e 2° ordine; € 15 palchi di 3° ordine e 1° Galleria; € 10 Galleria.