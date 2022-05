Rissa alla Leopolda, spunta il coltello: ferito anche un poliziotto

Accoltellamento in strada ieri sera a Firenze, nel piazzale di Porta al Prato di fronte alla stazione Leopolda. Il 32enne del Gambia è stato ferito al torace ma non è in pericolo di vita. Si trova adesso all'ospedale di Careggi. L'intervento immediato della polizia ha portato a identificare l'aggressore, un 28enne albanese che aveva preso a picchiare a mani nude e poi con un ombrello l'uomo, prima di tirare fuori il coltello. Un poliziotto della polstrada, libero dal servizio, è intervenuto per separare i due ed è stato colpito a pugni a sua volta. Sia il poliziotto che l'albanese sono finiti in ospedale per le contusioni riportate.