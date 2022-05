Aggredisce 22enne e ruba Iphone in piena notte, 16enne arrestato

Un 16enne è stato arrestato a Firenze come presunto autore di una rapina a un 22enne. Quest'ultimo si è visto portare via l'Iphone mentre stava cercando di noleggiare un monopattino in centro, alle 3 di notte in via dell'Amorino.

Il 22enne, originario di Campi Bisenzio, sarebbe stato aggredito alle spalle e avrebbe riportato una ferita alla mano. L'aggressore era scappato ma i carabinieri lo hanno rintracciato in zona stazione. Il 16enne aveva in tasca il cellulare rapinato.

Il 16enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali e quindi trasferito, su indicazioni della procura minorile, in una struttura per minorenni. Il 22enne ha avuto sette giorni di prognosi per la contusione alla mano sinistra. Il cellulare, peraltro acquistato da pochi giorni, gli è stato già restituito.