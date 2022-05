Bambino morto a Peccioli, domani l'autopsia

Domani, martedì 31 maggio, sarà il giorno dell'autopsia sul corpo del bimbo tedesco di tre anni e mezzo morto in un agriturismo a Peccioli. Si potrà scoprire qualcosa di più sulla tragedia avvenuta nel Pisano, dove il bambino era in vacanza con i genitori e il fratello. Il piccolo, che dopo essersi alzato dal lettino è caduto dalle scale finendo su una damigiana in vetro, è morto in seguito alle ferite al collo causate da alcuni pezzi vetri aguzzi che gli hanno provocato una gravissima emorragia. Intanto sono stati sequestrati gli spazi e le stanze dell'incidente.