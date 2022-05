Calcio storico fiorentino, il fratello di Astori sarà Magnifico Messere della finale

Annunciati oggi i Magnifici Messeri del Calcio storico fiorentino. Tra loro, a ricoprire il ruolo per la finale il 24 giugno sarà Bruno Astori, uno dei fratelli del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso nel marzo 2018.

A comunicarlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Ringrazio Bruno per la disponibilità - ha affermato il sindaco - Per noi è un segno bellissimo ed anche un modo per manifestare ancora una volta la nostra vicinanza alla famiglia Astori, e l'amore che non finirà mai per Davide Astori".

Gli altri Magnifici Messeri, delle semifinali del 10 e 11 giugno, saranno due ex campioni della Fiorentina rispettivamente Giancarlo De Sisti e Borja Valero, per le partite Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito e Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni il Magnifico.