Centri Estivi di qualità 2022, pubblicato l’elenco dei 24 organizzatori. Dal Comune contributo di 75 euro

Pubblicato dal Comune di Scandicci l’elenco dei 24 Centri Estivi di qualità organizzati da soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie o altri enti) ritenuti idonei dall’Amministrazione comunale a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico. Per le famiglie di Scandicci che iscriveranno i figli a queste attività il Comune riconoscerà un contributo economico di 75 euro per le prime due settimane. Anche quest’anno i Centri Estivi di qualità di Scandicci sono estesi all’intera fascia di età dai 3 ai 14 anni.



I progetti ritenuti idonei sono lo Scandicci Summer Camp 2022 dello Scandicci Calcio 1908 Polisportiva dilettantistica, Allenamente Summer School della cooperativa Sociale Allenamente presso la scuola XXV Aprile, Centri estivi Multisport al Circolo del tennis presso il Ct Scandicci Asd, i Centri estivi Multisport di Uisp comitato territoriale di Firenze Asd presso la scuola Gabbrielli, In viaggio con la fantasia di Cepiss Scs presso la scuola Calvino, Estate in città 2022 di Dragonfly, Essere in movimento Summer camp di Essere Asd presso la scuola Dino Campana, Un estate da paleontologo di Gamps Odv, Centro estivo Sacro Cuore dell’Istituto religioso Suore Riparatrici del Sacro Cuore, Summer Camp 2022 de La Fiorita tennis club Consalvo Romoli Asd, Lab-Oratorio della Parrocchia di Santa Maria a Scandicci, Don Bosco 2022 della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Torregalli, le Avventure di Peter Pan della Parrocchia San Luca a Vingone, Estate con gioia Summer camp della Croce Rossa Italiana di Scandicci, Scandicci Rugby Summer Camp dello Scandicci Rugby Asd, Un’estate per crescere insieme de Lo Spazio delle donne, La Pinetina di Sei snc, Un’estate in pista 7 della Polisportiva Robur 1908 Asd, Mattine artistiche 2022 di Rossotiziano Rst Art Academy, Il drago d’estate della Scuola del Fiume Cswi Asd, Scandicci Summer Football di Smile Apssd presso la scuola Pertini, Centri estivi Strabiliarte di Strabiliarte, Bebilandia Park 2022 di Bebilandia Park, Centro estivo Bianco Rosso dell’Usd Casellina Calcio.



A breve il Comune di Scandicci pubblicherà le date delle attività e i recapiti degli organizzatori per le iscrizioni.



“Cinque anni fa Scandicci, prima in Italia, ha fatto una scelta ben precisa in tema educativo – ha detto il Sindaco Sandro Fallani - ha stabilito che una comunità educa i propri figli 12 mesi l’anno, quindi in estate come nelle altre stagioni, e che l’educazione unisce tutti coloro che hanno a che fare con bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ovvero la famiglia, la scuola, le società sportive, le associazioni, il mondo della cultura”. Con queste parole il Sindaco Sandro Fallani presenta i Centri Estivi di Qualità per bambini e ragazzi per l’estate 2022, con la conferma dell’estensione dei servizi per l’intera fascia di età dai 3 ai 14 anni.



“Come Comune quest’anno siamo soli nel contribuire ai centri estivi – ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione e allo Sport Ivana Palomba in occasione dell’approvazione delle linee guida per i Centri Estivi di qualità – va però detto che la questa estate non saranno più in vigore le restrizioni dovute al covid che creavano difficoltà contingenti alle associazioni, quindi l’impegno medio economico per le famiglie sarà in linea con quello dello scorso anno. Vigileremo affinché per i Centri estivi di qualità 2022 non ci siano aumenti di tariffa ingiustificati rispetto allo scorso anno”.



I centri estivi offrono attività ludiche ed educative, e a seconda delle offerte degli organizzatori giochi, sport, arte, musica, teatro.



Le attività inserite tra i Centri Estivi di qualità 2022 garantiscono tra l’altro l’assistenza ai compiti estivi dei bambini e dei ragazzi partecipanti, e menù con pasti di qualità verificati dall’Amministrazione Comunale.



“Anche quest’anno il mondo della scuola ha dato il proprio prezioso contributo – ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – che rende possibile la conferma dell’estensione dei servizi anche per i bambini a partire dai 3 anni”.

Fonte: Comune di Scandicci