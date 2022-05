C’era anche lo stand della Ceam di Empoli alla fiera SPS 2022

C’era anche lo stand della Ceam a Parma alla fiera SPS 2022, la manifestazione leader in Italia nel campo dell’automazione e il digitale per l'industria. L’azienda di via Valdorme ha presentato i propri prodotti e le proprie tecnologie con un focus particolare sulla piattaforma Software IOT Industriale CWS che continua ad essere apprezzata in tutti i settori produttivi.

La tecnologia messa a punto da Ceam è ormai da anni un prodotto industriale consolidato ed in continua crescita. Si tratta di un prodotto stabile, frutto di visioni fortunate che vengono da lontano e che riesce ad anticipare le richieste con risposte immediate e concrete che i clienti possono anche autogestirsi.

“Questa fiera – commenta il presidente Ceam, Simone Campinoti - conferma quello che ormai osserviamo da tempo sul mercato. Un numero sempre crescente di aziende di ogni dimensione sono infatti stufe di soluzioni estremamente vincolanti e poco gestibili come quelle proposte dai grandi marchi, alcuni in particolare, che insistono a proporre tecnologie e modelli di business ormai superati. Ora sul mercato si cercano soluzioni moderne web based convergenti, stabili e non frutto di una startup, soluzioni prodotte e gestite da aziende indipendenti, strutturate, solide che abbiano una storia e possano garantire il futuro e che non siano nè troppo piccole e nemmeno troppo grandi”.

In pratica la perfetta descrizione di CEAM Control Equipment che, con i suoi 57 anni di storia ed esperienza sul campo, è composta da una bella squadra in tutte le Business unit produttive e di ricerca; una squadra che cresce continuamente con l’acquisizione di nuove e preziose risorse, da sempre autofinanziata e anche oggi in grado di sostenere una crescita costante di oltre il 35% all’anno con una solidità degna di una banca.

“Per questo – conclude Campinoti - siamo felici del risultato che ci ha dato la fiera di Parma. Un grazie va a tutti coloro che si sono fermati al nostro stand dimostrando interesse per i nostri servizi. Ripetiamo quanto abbiamo detto ad ognuno di loro, ovvero che siamo a disposizione per valutare le esigenze di ogni azienda e iniziare insieme un percorso volto a migliorare produttività ed efficienza in ottica 4.0 e IoT. Senza festeggiare troppo come è nel nostro stile, oggi siamo di nuovo al lavoro per costruire il futuro e nuove soluzioni per i nostri clienti”.

Fonte: Ufficio stampa Ceam Group