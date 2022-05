Cimiteri, pubblicato sul sito del Comune di San Miniato il nuovo portale per la gestione dei servizi

E' online sul sito del Comune di San Miniato il nuovo portale dei servizi cimiteriali, lo strumento a disposizione dei cittadini per effettuare ricerche di defunti tumulati nei cimiteri comunali e pagare concessioni di tombe, loculi, ossari, lavori cimiteriali e lampade votive.

Dal portale si può accedere all'applicativo web per la ricerca dei defunti tumulati nei cimiteri comunali e a quello per i pagamenti online. dal quale è possibile, registrandosi tramite la propria identità digitale (SPID o CIE), scaricare l'avviso PagoPA per pagare direttamente online, su APP IO o con home banking, oppure recandosi agli uffici postali, alle tabaccherie o in altri esercizi abilitati.

Da quest'anno anche gli avvisi di pagamento per il canone di illuminazione votiva vengono emessi con il sistema PagoPA. Per consentire la messa a regime del nuovo software gestionale, la spedizione degli avvisi di pagamento quest'anno avverrà a fine maggio, invece che a marzo, e la scadenza di pagamento è prorogata al 30 giugno 2022. Coloro che non ricevono a casa l'avviso cartaceo entro la scadenza, possono comunque pagare il canone direttamente online consultando o scaricando l'avviso dal portale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa