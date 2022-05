Concorso in Comune a Quarrata, si cercano laureati

Il Comune di Quarrata ha bandito due concorsi pubblici per laureati, con prove e assunzioni previste per l’anno 2022. Il primo concorso è aperto a chi ha ottenuto il proprio titolo di studio universitario in Economia, Finanza e lauree equipollenti, e mira a garantire all’ente del secondo comune più popoloso della provincia di Pistoia l’assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato che sarà inquadrato con profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” categoria D. Il secondo concorso è invece diretto alla selezione di un “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D, con contratto a tempo pieno e indeterminato, tra candidati e candidate in possesso di titolo di studio universitario in architettura o ingegneria edile, nonché lauree equipollenti.

Entrambi i bandi, con indicati requisiti di ammissione e modalità di selezione, sono visibili sul sito web istituzionale www.comunequarrata.it con richiamo nella sua home page.

Per cogliere queste occasioni di ingresso nel pubblico impiego è necessario fare domanda online sul sito web dell’ente entro le ore 12 del 27 giugno 2022. I candidati e le candidate interessate dovranno indicare nella domanda un proprio indirizzo PEC personale.

Entrambi i concorsi, per soli esami, prevedono una prima prova attitudinale tesa ad accertare il possesso di capacità e comportamenti attesi per il ruolo, cui seguiranno due prove scritte – teorica e teorico-pratica - e una prova orale. Nel corso di quest’ultima saranno verificate anche la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Ai vincitori dei concorsi spetterà un contratto a tempo indeterminato, con tredici mensilità retribuite e possibilità di crescita formativa, professionale e retributiva.