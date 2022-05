Consiglio regionale, in Aula anche sostegno alle imprese colpite dalla crisi della guerra in Ucraina

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato il 31 maggio e il 1 giugno. I lavori inizieranno martedì alle 14 in seduta pomeridiana. L’Aula riprenderà mercoledì dalle 9.30 in seduta antimeridiana, con eventuale prosecuzione al pomeriggio.

All’ordine del giorno la manovra finanziaria della Regione (seconda variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, interventi normativi collegati, Documento di economia e finanza 2022) e il rendiconto finanziario del Consiglio regionale per il 2021. In discussione, inoltre, alcune modifiche alle disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali, il nuovo elenco di priorità degli interventi nel piano di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità di interesse regionale, due proposte di risoluzione in merito allo sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana e in merito gli interventi urgenti per il sostegno alle imprese toscane colpite dalla crisi causata dalla guerra russo–ucraina, numerose interrogazioni e mozioni.

È possibile seguire la seduta in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.

