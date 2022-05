Sirene spiegate e lampeggianti ad intermittenza, brindisi e tanti ricordi oggi sono protagonisti al distaccamento dei vigili del fuoco di Empoli. Al Terrafino si festeggia il pensionamento di Davide Castellacci che all'età di 60 anni proprio in questo giorno, lunedì 30 maggio 2022, ha smontato dal suo ultimo turno.

Attualmente capo reparto a Empoli, distaccamento del Comando di Firenze, Castellacci inizia la sua carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1985, dopo il servizio di leva come ausiliario. Dopo il corso a Roma prende servizio subito nella sua Toscana, presso il Comando di Pisa al distaccamento di Castelfranco di Sotto. Alla fine degli anni '90, con il passaggio a capo squadra, Castellacci arriva al Comando di Firenze, e viene assegnato al distaccamento empolese del Terrafino. Qui ha prestato servizio per oltre vent'anni fino all'ultimo giorno lavorativo, raggiungendo anche la qualifica di capo reparto.

Durante la sua carriera come vigile del fuoco, Castellacci ha preso parte a numerosi servizi legati ad emergenze e calamità, a livello nazionale. Tra questi si ricordano gli interventi nei terremoti dell'Umbria e delle Marche nel 1997, in Abruzzo nel 2009 e nel Centro Italia nel 2017. Per citarne alcuni più recenti, Castellacci ha partecipato nel gennaio 2020 alla messa in sicurezza della chiesa di Barberino del Mugello compromessa dal sisma del dicembre 2019, ed è intervenuto nello spegnimento del rogo che ha devastato la Pineta Dannunziana a Pescara nell'agosto 2021.

Oggi, dopo 37 anni di servizio nei vigili del fuoco, i colleghi di Empoli salutano con affetto il loro capo reparto. Per l'occasione, al distaccamento del Terrafino in molti hanno voluto partecipare ai festeggiamenti di questo traguardo, in un momento di felicità più forte del normale velo di malinconia dell'ultimo giorno di lavoro. "I colleghi del turno D del Terrafino, insieme a tutti i colleghi del distaccamento, augurano un nuovo e sereno capitolo a Davide Castellacci" con stima concludono così i vigili del fuoco, suonando in onore del capo reparto, le sirene dei mezzi nel piazzale del distaccamento.