Multato per aver diffuso musica a tutto volume in un giardino pubblico. E' accaduto ieri sera al parco dell'Anconella dove una pattuglia della polizia municipale ha sorpreso un cittadino peruviano che riproduceva musica con tanto di cassa, amplificatore ed un mixer, e molte persone che ballavano. Per l'uomo è scattata una sanzione di 160 euro e il sequestro dell'attrezzatura.