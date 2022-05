Dodgeball, Empoli lotta per il titolo: argento in due categorie

Maschile di dodgeball e, per la prima volta nella sua storia, l’Empoli Swarm ha lottato per il titolo in tutte e tre le categorie. L’evento, ospitato in casa dalla compagine empolese, si è svolto presso il palasport “Sergio Bitossi” di Montelupo Fiorentino, ed è stato organizzato dall’Associazione Italiana Dodgeball e dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

I primi a scendere in campo sono stati gli Under 16, impegnati contro i vincitori della regular season, i Venetica New Lions di Orsago (TV). Come durante la stagione, i ben più esperti veneti si sono rivelati un ostacolo ancora troppo grande per i gialloneri che pur mettendoci l’anima, non riescono ad imporsi e vengono sconfitti per 19-3. I giovani empolesi hanno poi affrontato in un derby tutto giallonero i Vikings del D.C. Lugo per conquistare l’ultimo gradino del podio. La gara della Swarm in questo caso dura solo un tempo, perché nella seconda frazione i lughesi aumentano il ritmo e si assicurano la medaglia di bronzo con un risultato finale di 8-20.

Derby giallonero anche nella semifinale femminile, dove le ragazze empolesi (alla loro seconda finale nazionale, nel 2018 chiusero al quarto posto) si sono trovate di fronte le Valkyrie D.C. Lugo, campionesse italiane in carica. Mettendo in campo un gioco preciso ed ordinato, ma soprattutto mantenendolo fino in fondo (troppe volte la concentrazione era venuta meno durante la regular season) le Swarm sono riuscite ad imporsi sin dalle prime battute di gioco, chiudendo il primo tempo con un vantaggio ampio che ha permesso loro di controllare il match per tutta la seconda frazione. Alla fine il punteggio dice 17-7 per le empolesi, che volano in finale per la prima volta. Nella lotta al tricolore, però, l’ostacolo si chiama Shamrock Ravenna, e sin dalle prime battute entrambe le quadre fanno capire ad avversarie e pubblico che non intendono lasciarsi sopraffare. Le giocatrici in campo danno vita ad un match pieno di ribaltamenti di fronte e a ritmi elevati (novità per il dodgeball femminile, solitamente più tecnico), ma alla fine la maggior esperienza delle ravennati permette loro di avere la meglio. 10-16 per le bianco-verdi, e titolo di vice-campionesse d’Italia per le empolesi.

La gara tra l’Empoli Swarm e i Venetica Lions era senza dubbio la semifinale più attesa dell’intera giornata. Le due compagini hanno abituato negli anni il pubblico a scontri di alto livello, combattuti ed incerti fino alla fine. Questo chiedevano i tifosi, e questo è stato dato loro. I veneti partono subito forte, portandosi rapidamente in vantaggio spingendo subito sull’acceleratore. Gli empolesi, tuttavia, dimostrano di non voler cedere tanto facilmente la medaglia d’argento conquistata nel 2019 e reagiscono con veemenza, dando vita ad una serie di sorpassi e controsorpassi che infiammano l’atmosfera, trasformando il palazzetto in una bolgia di cori ed urla.

Quando mancano solo 90” al termine della gara il risultato è in parità, ma una serie di eliminazioni precise dei gialloneri consentono loro di fissare il risultato finale sul 15-13 ed agguantare così la finale per il titolo (anche nel 2019 la Swarm conquistò la finale eliminando proprio i veneti all’ultimo secondo). Come successo con le ragazze, anche la Swarm maschile vede tra sé e il gradino più alto del podio gli Shamrock Ravenna, campioni in carica e imbattuti dal lontano 2016. I gialloneri avevano già sfiorato il colpaccio durante la regular season, quindi erano determinati a compiere l’opera.

La gara si gioca da subito a ritmi altissimi, le due squadre si fronteggiano a viso aperto senza tirarsi indietro, dando vita ad un match bellissimo ed estenuante. Gli empolesi esprimono un ottimo gioco, compatto e molto preciso, ma come per le loro compagne, il muro biancoverde è ancora troppo alto, e il risultato finale dice 19-11 per i ravennati e conferma del titolo di vice-campioni per i gialloneri.

Queste le formazioni empolesi scese in campo:

Under 16

N°1 Giulio Cinelli, n°5 Alessio Nebulanti, n°9 Zeno Semeraro, n°11 Nicola Ricciardi, n°12 Guido D’Agostino, n°14 Niccolò Battaglini, n°16 Tommaso De Carolis ©, n°17 Lorenzo Simotti, n°21 Federico Pallicca, n°44 Vittoria Efrussi, n°66 Giovanni jr Scarselli, n°77 Giulio Efrussi. Coach Simone Neri.

Open Femminile

N°13 Alessandra Pucci, n°17 Sara Pucci, n°18 Annunziata Ferrulli, n°23 Lucrezia Santoni ©, n°24 Giulia Neri, n°29 Marta Bertolli, n°36 Giorgia Bertuzzi, n°87 Irene Cartechini. Coach Alessandro Gozzi.

Open Maschile

N°3 Matteo Bracaloni, n°9 Massimo Chesi, n°10 Giovanni Borghi, n°11 Alessandro Gozzi ©, n°13 Simone Neri, n°14 Federico Vegni, n°15 Matteo Neri, n°20 Gabriele Grazzini, n°26 Daniele Infurna, n°27 Michael Casale, n°74 Samuele Gozzi, n°89 Efren jr Hilario. Coach Simone Neri.

Classifiche Finali:

Under 16

1. Shamrock Ravenna

2. Venetica New Lions

3. D.C. Lugo Vikings

4. Empoli Swarm

Open Femminile

1. Shamrock Ravenna

2. Empoli Swarm

3. D.C. Lugo Vikings

4. Venetica Lady Lions

Open Maschile

1. Shamrock Ravenna

2. Empoli Swarm

3. OraGioBat Castenaso

4. Venetica Lions