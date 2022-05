Economia circolare, Monni ha visitato l’impianto di Pioppogatto a Massarosa

Visita dell’assessora all’ambiente Monia Monni, la scorsa settimana, presso l’impianto TMB di Pioppogatto, a Massarosa (LU). Occasione, organizzata dal presidente del cda di Retiambiente Spa, Daniele Fortini, per illustrare una tecnologia innovativa basata sullo sfruttamento dell'attrito.

“È stata un visita interessante – ha commentato l’assessora Monni – durante la quale ho potuto toccare con mano le più recenti innovazioni tecnologiche per il trattamento dei rifiuti. Ho voluto rivolgere i miei complimenti a RetiAmbiente per l’importante lavoro che stanno da tempo portando avanti con proposte all’avanguardia che puntano con forza al riciclo e al recupero. Le oltre quaranta proposte arrivate attraverso l’avviso pubblico e quelle candidate al PNRR nell’ambito dell’economia circolare – ha concluso - evidenziano il forte dinamismo dei nostri gestori pubblici e ci mettono nelle condizioni di vincere la sfida della transizione ecologica”

Il nuovo processo, in fase di sperimentazione presso l’impianto, è finalizzato al trattamento sia del sottovaglio che del sopravvaglio, prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani residui. L'obiettivo è far sì che ambedue le frazioni possano trovare una nuova vita come end waste: il primo come materiale da utilizzare come recupero di cave dismesse, il secondo per la produzione di un combustibile green. Qualora la sperimentazione dovesse dare gli esiti auspicati, l'Impianto di Pioppogatto si qualificherà come Polo impiantistico nel quale entrano rifiuti ed escono materie prime.

Ad accompagnare l’assessora, oltre a Daniele Fortini, il direttore di ARRR Stefano Bruzzesi, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, la sindaca di Massarososa Simona Barsotti, il presidente del Consorzio Ambiente Versilia Alberto Giovannetti il direttore generale di RetiAmbiente Spa Umberto Dini, l'amministratore unico Luca Nannini e il direttore generale Walter Bresciani Gatti, della Società operativa locale, ERSU SpA, che gestisce l'Impianto di Pioppogatto.

Fonte: Regione Toscana