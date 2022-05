Falsifica i ricavi per ottenere più fondi covid, sequestro in una pizzeria

Una pizzeria viareggina avrebbe falsificato ricavi non veritieri per ottenere i fondi di garanzia per le Pmi danneggiate durante l'emergenza sanitaria. Per questo la guardia di finanza di Lucca ha eseguito una misura cautelare per 23.500 euro. La titolare della pizzeria aveva certificato ricavi legati al 2019 di ben 30 volte superiori rispetto a quelli effettivi. Il contributo che sarebbe spettato all'attività era invece di 1.500 euro, ne hanno ricevuti invece 25mila. La differenza è stata oggetto del provvedimento. Il decreto è stato eseguito in questi giorni dalle fiamme gialle viareggine che hanno sottoposto a sequestro le disponibilità presenti sul conto corrente dell’indagata e un'auto intestata alla stessa. Si tratta del secondo sequestro operato dalle fiamme gialle in Versilia negli ultimi due mesi, dopo quello che ha colpito un altro titolare di una pizzeria per una somma indebitamente percepita pari a 25.000 euro.