Festa della Repubblica a Pontedera, si ricorda Vinicio Modesti

Un ricco calendario di eventi a Pontedera per le celebrazioni del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Al mattino al Museo Piaggio, in una iniziativa nata in collaborazione tra il Comune, l'Anpi e la famiglia, sarà ricordata la figura di Vinicio Modesti, partigiano, uomo di cultura, apprezzato artista, dalle cui memorie della Resistenza è nato un libro (Vita e sentimenti del partigiano Beppe) che è un vero e proprio spaccato della lotta partigiana nella provincia pisana.

"E' una figura alla quale dobbiamo molto quella di Modesti - ha spiegato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - gli renderemo omaggio anche intitolandogli una strada, quella che porterà al Polo Dino Carlesi e che racconterà il sacrificio fatto per il nostro Paese".

La sera, dalle ore 21,15 al Teatro Era, altro evento in collaborazione tra Comune, associazione Ancri e Filarmonica Volere e Potere, che si esibirà con un concerto dell'Orchestra di Fiati. Nell'occasione verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana ai neo diciottenni del territorio, che, in questi giorni, hanno ricevuto una lettera di invito alla cerimonia da parte del primo cittadino.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa