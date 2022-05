Festa della Repubblica, a Vicchio un grande tricolore con tanti pezzi di stoffa

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica e a Vicchio i colori della bandiera italiana si staglieranno da una torre storica, nel centro del paese.

"Creiamo insieme la bandiera di tutti!" è l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale con l'istituto comprensivo, l'associazione Oltre-Ponte tra i mondi, l'associazione nazionale Alpini, l'Unità pastorale. Tanti piccoli e grandi pezzi di stoffa di colore bianco, rosso e verde sono stati raccolti dagli alunni delle scuole elementari e medie, dal gruppo alpini, anche da singoli cittadini, e adesso i volontari dell'associazione Oltre li stanno cucendo uno ad uno per comporre un lungo tricolore di circa 20 metri che la mattina del 2 giugno sarà srotolato da Torre Cerchiai. Accanto sarà issato un lungo striscione con le bandiere di 40 Stati, come messaggio di pace e fratellanza tra popoli.

La cerimonia sarà aperta alle ore 10 dai saluti istituzionali, poi, mentre la Vicchio Folk Band eseguirà l'Inno nazionale, verrà distesa la lunga bandiera italiana.

Come ogni giovedì, per tutta la mattina, dalle 8 alle 13, si terrà il mercato.

Fonte: Città Metropolitana Firenze