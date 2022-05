Gallerie d’arte e d’antiquariato, la prima guida dei tesori fiorentini

Una pubblicazione che raccoglie le gallerie d’arte e antiquariato fiorentine per raccontare e valorizzare il grande patrimonio che rappresentano e fare in modo che non vada disperso. E’ quanto ha presentato stamani l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi a Palazzo Vecchio, insieme a Fabrizio Moretti segretario generale della Biennale di Antiquariato di Firenze, al curatore della pubblicazione Carlo Francini e ai presidenti dei Quartieri.

“Questo volume è stato realizzato per dare maggiore visibilità ad un mondo articolato e variegato – ha detto Gianassi - che anima e valorizza il tessuto commerciale fiorentino da molto tempo e favorisce il dialogo tra collezionismo privato, mercato dell'arte e territorio. Una pubblicazione realizzata in italiano e in inglese per valorizzare il respiro internazionale del settore". "Con questa pubblicazione - ha aggiunto Gianassi - abbiamo raccontato le storie dei protagonisti del mercato dell'arte e dell'antiquariato fiorentino, settore che, pur affondando le proprie radici nel passato, ha saputo presidiarsi e innovarsi rimanendo un punto di riferimento per economia e cultura della città. Un grande patrimonio della città da valorizzare e far conoscere”.

“Questa lodevole iniziativa è un'occasione molto importante per far conoscere gli antiquari fiorentini di oggi nel mondo – ha detto Fabrizio Moretti - con una tradizione che affonda le sue radici in tanta storia della nostra città”.

“Questa pubblicazione esce in un momento particolarmente importante – ha spiegato Francini – nel centenario della morte di Stefano Bardini, antiquario, che morendo lasciò una collezione d’arte imponente nel suo palazzo, che è oggi il nostro museo Bardini. Un’occasione preziosa che riconnette una storia molto legata al nostro essere città, che è quella del commercio dell’arte”.

La pubblicazione è stata realizzata con il supporto di MUS.E. e la sua realizzazione è partita dalla mappatura delle varie realtà, 62 in tutta Firenze fra gallerie d’arte e gallerie di antiquariato; è stata curata da Carlo Francini, responsabile di “Firenze patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco" del Comune di Firenze, in collaborazione con Ufficio Promozione Economica e Turistica della direzione Attività Economiche e Turismo del Comune. Il volume, che sarà distribuito anche alle gallerie fiorentine e che sarà disponibile anche online sul sito del Comune, raccoglie la descrizione di 28 gallerie di arte e antiquariato e 34 gallerie di arte moderna e contemporanea: ogni pagina contiene una scheda dell’attività in italiano e in inglese e materiale fotografico per una descrizione completa anche con i contatti dell’attività. Si tratta di un primo lavoro che sarà man mano aggiornato e arricchito.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa